В судах секторов Центр и Чеканы введён специальный режим работы (DOC)

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Суды столичных секторов Центр и Чеканы будут работать в специальном режиме после того, как там выявили случаи коронавирусной инфекции.

Специальный режим работы в суде сектора Центр вводится с сегодняшнего дня для предотвращения распространения COVID-19. Аналогичная мера была введена вчера для сотрудников суда на Чеканах.

Судьи будут рассматривать только дела, пишет cotidianul.md, которые не требуют обязательного присутствия сторон. Также будут приниматься решения по неотложным делам, отсрочка которых может нанести ущерб интересам правосудия, а также по процессам, которые находятся на финальном этапе производства.

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