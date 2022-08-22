В Сучаве прошли Дни Кишинёва (ФОТО)

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Вчера в Сучаве состоялся спектакль, в рамках которого у местных жителей была возможность посетить ярмарку народных мастеров, музыкальный концерт в исполнении маэстро Еуджена Доги и Муниципального оркестра популярной музыки “Братья Адваховы”, артистов Зинаиды Жуля, группы “Brio Sonores” и сопрано Натальи Танасийчук.

Об этом рассказал Ион Чебан, подчеркнув, что такие фестивали станут традиционными, и примария Кишинёва ещё не раз привезёт в Сучаву культурные мероприятия.

– Я посетил много различных спектаклей, но самые душевные – это мероприятия, организуемые культурными деятелями из Кишинёва. Благодарю всех, кто участвовал в мероприятиях, которые состоялись на прошлой неделе и которые мы организуем. Мы провели отличные дни в Бузэу, Ботошань, Васлуй, а теперь и в Сучаве, где прошли Дни Кишинёва, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

С 25 по 28 августа состоится “Фестиваль музыки” в Алба-Юлия, а с 2 по 4 сентября столичные артисты, в том числе Муниципальный оркестр популярной музыки “Братья Адваховы” и Камерный оркестр “Camerata Chișinău”, будут в другом городе Румынии, где также пройдут Дни Кишинёва.

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