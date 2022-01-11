В субботу в столице будет отмечаться День культуры

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В Кишинёве в субботу будет отмечаться День культуры. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, это знак признательности и уважения всем, кто посвящает себя этой сфере, а также тем, кто работает для развития, обучения и продвижения талантов.

– По этому случаю поздравляю актеров театра, кино, исполнителей, режиссеров, художников, сотрудников музеев и всех работников этой сферы, а также преподавателей, воспитывающих новое поколение. У нас очень талантливые люди, и мы ими гордимся. В качестве местных властей мы можем сделать немногое – продвигать искусство и вовлекать вас в различные мероприятия, организованные примарией Кишинёва. В последние годы мы запустили много культурных проектов, и я горжусь этим. Вместе с вами мы можем продвигать культуру как в столице, так и за рубежом, – подчеркнул Чебан.

Стоит отметить, что на 2022 год примария Кишинёва в три раза увеличила бюджет на культурные проекты.

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