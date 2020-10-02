В субботу в Кишинёве снова пройдёт “Большая уборка”

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 3 октября в парках, скверах, дворах жилых домов и других общественных местах города снова пройдёт уборка. Присоединиться к акции приглашают всех жителей столицы.

Мероприятие состоится в рамках объявленной с 26 сентября по 26 ноября кампании по благоустройству Кишинёва. Сотрудники аппарата примарии и кабинета примара, вице-примары, главы управлений уберут завтра территорию комплекса “Muzeul satului” на Ботанике.

Ранее Игорь Додон поприветствовал эту инициативу и заявил, что присоединится к акции в эти выходные вместе с семьей. Он также предложил провести “Большую уборку” по всей Молдове.

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