В субботу в Кишинёве отпразднуют Национальный день культуры

0

Завтра столичная примария организует ряд культурно-художественных мероприятий, посвящённых Национальному дню культуры.

По словам генпримара Иона Чебана, мероприятия направлены на популяризацию местных культурных традиций и прославление поэта Михая Эминеску.

Так, состоятся возложение цветов к памятнику Эминеску в сквере у Национального театра им. Михая Эминеску и к его бюсту на Аллее Классиков, различные культурно-художественные мероприятия, тематические экскурсии в музей и выставки живописи.

В 14:00 в Национальном театре «Михай Эминеску» пройдёт мероприятие с участием Муниципального камерного оркестра “CAMERATA CHIȘINĂU”, Национального камерного хора, ансамбля “PanAcademic”, группы “Brio Sonores”, ансамбля спортивного танца “Кодрянка”, а также различных артистов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.