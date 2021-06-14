В субботу в Кишинёве и других городах страны пройдёт Марш семьи, а в воскресенье – большой семейный праздник

В субботу в Кишинёве и других городах страны пройдёт Марш семьи, а в воскресенье – большой семейный праздник

Мероприятия состоятся в рамках запущенной сегодня Блоком коммунистов и социалистов Недели семьи.

⁃ 19 июня, в субботу, пройдёт Марш семьи – не только в Кишинёве, но и в других городах. Приглашаются все семьи, которые разделяют традиционные ценности. А 20 июня, в день, когда ЛГБТ-сообщество будет проводить марш непристойности и позора, мы устроим большой семейный праздник. В противовес им покажем, что мы – большинство, поддерживающее традиционные устои семьи, – отметил представитель блока Дмитрий Кожевский.

Мероприятия в рамках Недели семьи будут проводиться во всех населённых пунктах страны. До 20 июня будет проходить конкурс рисунков «Мама, папа, я – дружная семья». Победителей наградят грамотами и дипломами, а также ценными призами. Также на этой неделе поздравят семьи-долгожители и многодетные семьи, которых более десятка тысяч по всей республике.

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