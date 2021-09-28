В субботу состоится масштабная кампания по уборке реки Бык

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В субботу, 2 октября, состоится широкомасштабная кампания по уборке реки Бык. Организаторы предоставят участникам перчатки, мешки для мусора и транспорт для вывоза отходов, сообщил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов на еженедельном заседании примарии муниципия Кишинёв.

В то же время Ион Бурдюмов уточнил, что посадка деревьев на территории города в рамках кампании по благоустройству города запланирована на конец октября. Осенняя кампания по уборке территории муниципия Кишинёв проходит с 20 сентября по 30 ноября, передаёт ipn.md.

По словам главы управления ЖКХ, в первую неделю осенней кампании по уборке города (20-25 сентября) около 360 сотрудников профильных муниципальных служб, а также жителей города участвовали в работах: собирали и вывозили отходы из дворов жилых домов, с платформ по сбору отходов, из зеленых насаждений, детских игровых площадок, фитнес-площадок и т.д. Кроме того, в рамках работ ежедневно было задействовано около 20 машин (тракторов, самосвалов), вывезено 149 грузовиков с отходами.

В то же время в процессе механизированной уборки тротуаров и подъездов ежедневно задействовано 20 машин муниципального предприятия “Exdrupo”. В уборке парков и аллей, скверов и тротуаров ежедневно принимают участие по 275 человек, сотрудники Муниципального предприятия “Ассоциация зелёного хозяйства”, задействовано 54 единиц специализированной техники, было эвакуировано 60 грузовиков с отходами.

В то же время в рамках мероприятий, проводимых претурами в субботу, 25 сентября, с участием около 250 человек, в том числе работников претур и муниципальных предприятий, а также жителей муниципия Кишинёв, была убрана река Дурлешть, тротуары по ул. Буребиста, рядом с МСП “Институт матери и ребенка”, ул. Грэдина Ботаникэ, ул. Гренобля, 165/3, ул. Андрей Дога, 26-32, ул. О. Гибу, 8-10, ул. Ион и Дойна Алдя Теодорович и т.д. В результате были эвакуированы 12 грузовиков с отходами. Кроме того, мероприятия по благоустройству территории были проведены и в учебных заведениях.

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