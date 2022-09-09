В субботу на ПВНС состоится концерт для молодёжи

В субботу на ПВНС состоится концерт для молодёжи

10 сентября в 19:00 на площади Великого национального собрания состоится концерт, посвящённый активной молодёжи – “Chișinău Youth Fest”.

Как сообщили в столичной примарии, на мероприятии выступят специальные гости: Live performance, Tony ex R.I.O, Burak Yeter, Live Dj Set, Cassette.

С 18:00 до 23:00 движение в периметре ПВНС будет перекрыто, транспорт перенаправят на прилегающие улицы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md