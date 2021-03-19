В субботу и воскресенье в Молдове несколько потеплеет, а в начале следующей неделе снова прогнозируют осадки

0

В предстоящие выходные в Молдове будет ясно. В субботу днём воздух прогреется до +8 градусов на севере и до +9 в центре и юге.

Практически такие же показатели будут и в воскресенье: +6..+9 днём на севере и в центре и +7..+10 на юге. Осадков не предвидится, атмосферное давление будет повышенным.

В начале недели, в понедельник и вторник, ожидаются небольшие осадки. Воздух прогреется до +5 градусов на севере, до +6 в центре и до +7 на юге. В среду осадки прекратятся, а с четверга потеплеет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.