В субботу и воскресенье в Молдове несколько потеплеет, а в начале следующей неделе снова прогнозируют осадки

В субботу и воскресенье в Молдове несколько потеплеет, а в начале следующей неделе снова прогнозируют осадки

В предстоящие выходные в Молдове будет ясно. В субботу днём воздух прогреется до +8 градусов на севере и до +9 в центре и юге.  

Практически такие же показатели будут и в воскресенье: +6..+9 днём на севере и в центре и +7..+10 на юге. Осадков не предвидится, атмосферное давление будет повышенным.

В начале недели, в понедельник и вторник, ожидаются небольшие осадки. Воздух прогреется до +5 градусов на севере, до +6 в центре и до +7 на юге. В среду осадки прекратятся, а с четверга потеплеет.

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