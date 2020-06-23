В субботу будет выполнен автобусный рейс Чадыр-Лунга – Москва

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В эту субботу, 27 июня, будет выполнен автобусный рейс Чадыр-Лунга – Москва, через Чимишлию, Каушаны и Штефан-Водэ. Об этом сообщает компания “Современные автовокзалы”.



Отъезд из Чадыр-Лунги состоится в 15.10. Цена билета – 1 800 леев. Его можно купить в кассах вокзала или онлайн на сайте www.autogara.md. Пассажиры должны предоставить российский паспорт или вид на жительство в РФ.

Перед отъездом официальный представитель компании проинформирует граждан о правилах транзита через Украину, а также об условиях пересечения границы РФ.

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