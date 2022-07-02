(ОБНОВЛЕНО) В страшном ДТП в Фалештах погибла женщина. Ещё четверо человек – в больнице

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Авария произошла сегодня утром на трассе R-16, у села Хилиуцы.

По данным ГИЧС, 36-летняя женщина за рулём Nissan не справилась с управлением. Автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. В салоне находились пятеро граждан Украины – их пришлось доставать спасателям.

Водитель и ещё трое человек, в том числе 9-летний ребёнок, были госпитализированы. Пассажирку – 40-летнюю женщину – не удалось спасти: она скончалась на месте.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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