В страшной аварии в Сынжерей погибла девушка

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Серьёзное ДТП произошло накануне в Сынжерейском районе. Один пассажир погиб, а второй попал в больницу.

По данным полиции, 20-летний водитель Ford не учёл неблагоприятные погодные условия. Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. В машине находились двое пассажиров: 21-летняя девушка и 17-летний парень. Девушка скончалась, а подростка госпитализировали, пишет publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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