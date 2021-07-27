В страшной аварии в Одесской области погиб молдаванин

0

По информации Министерства иностранных дел и европейской интеграции, полученной от украинских властей, в результате сегодняшней аварии скончался 61-летний гражданин Республики Молдова.

Его супруга госпитализирована в отделение реанимации. Ещё трое пострадавших граждан Украины находятся в больнице Подольска.

Сотрудники консульства Молдовы в Одессе находятся в контакте с украинскими властями для получения информации об обстоятельствах происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.