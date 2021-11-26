В Страшенском районе в ДТП погиб двухгодовалый ребёнок

В Страшенском районе в ДТП погиб двухгодовалый ребёнок

Авария произошла вчера вечером на трассе Кишинёв-Леушены.

По данным полиции, 29-летний водитель микроавтобуса Opel по неизвестным причинам не справился с управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась, пишет deschide.md.

Находившаяся в салоне двухлетняя девочка скончалась на месте. Водителя и его супругу доставили в районную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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