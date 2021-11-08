В Страшенах Volkswagen “впечатался” в дерево: пострадал пассажир

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Инцидент произошёл сегодня утром у села Романешты.

По данным полиции, в аварию попал автомобиль Volkswagen Golf, за рулём которого находился 19-летний парень. Машина съехала с дороги, перевернулась и врезалась в дерево.

20-летнему пассажиру, который находился на переднем сиденье, понадобилась срочная госпитализация. У пострадавшего диагностировали травмы позвоночника, таза и бедра. Водитель чудом не пострадал, пишет deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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