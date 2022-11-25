В Страшенах водитель насмерть сбил пешехода. Личность погибшего устанавливается

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Полиция устанавливает личность мужчины, который скончался в результате наезда автомобиля. Инцидент произошёл минувшим вечером в Страшенском районе, на трассе между сёлами Стежэрень и Лозова.

Полиция установила, что 53-летний водитель автомобиля марки Honda сбил пешехода. В результате полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего пока не установлена.

Тест на алкоголь показал, что водитель был трезв. Все обстоятельства выясняются.

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