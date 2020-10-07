В Страшенах ВАЗ “впечатался” в Logan. Один из водителей в больнице

В Страшенах ВАЗ “впечатался” в Logan. Один из водителей в больнице

Авария произошла сегодня днём у Ватры в Страшенском районе.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь ГИП Сильвия Ветку, участниками ДТП стали два автомобиля: ВАЗ и Dacia Logan.

Автомобиль ВАЗ, ехавший в сторону Калараша, врезался в Dacia Logan, припаркованный на первой полосе дороги. В результате водителя ВАЗа госпитализировали, – уточнила Ветку.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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