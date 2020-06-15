В Страшенах поезд протаранил автомобиль на переезде (ФОТО)

В Страшенах поезд протаранил автомобиль на переезде (ФОТО)

Сегодня днём ​​в Страшенах произошла серьёзная авария. На железнодорожном переезде поезд сбил легковой автомобиль.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Страшен Сильвии Ветку, за рулём Hyundai Tucson находился 68-летний мужчина. Он не убедился в безопасности манёвра, в результате чего в его автомобиль врезался поезд, пишет jurnal.md.

Водитель не пострадал, повреждена была только машина. Обстоятельства инцидента выясняются.

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