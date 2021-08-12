В Страшенах машина врезалась в дерево и перевернулась. Водитель госпитализирован

Авария произошла вчера вечером на трассе Кишинёв-Унгены в Страшенском районе.
Как пишет deschide.md, 35-летний водитель Honda по неустановленным причинам не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево на обочине и перевернулся.
Получившего травмы водителя доставили в больницу. В салоне авто также находился пассажир, который, к счастью, не пострадал.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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