В Страшенах машина врезалась в дерево и перевернулась. Водитель госпитализирован

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Авария произошла вчера вечером на трассе Кишинёв-Унгены в Страшенском районе.

Как пишет deschide.md, 35-летний водитель Honda по неустановленным причинам не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево на обочине и перевернулся.

Получившего травмы водителя доставили в больницу. В салоне авто также находился пассажир, который, к счастью, не пострадал.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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