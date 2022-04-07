В Страшенах и Калараше работают мобильные бригады по скринингу молочных желез

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У женщин Страшенского и Каларашского районов есть возможность пройти обследование молочных желез с помощью мобильного цифрового маммографа.

По данным Министерства здравоохранения, женщины в возрасте от 50 до 70 лет, в том числе те, у кого нет медицинской страховки, могут бесплатно пройти цифровую маммографию по месту жительства. Услуга сейчас доступна в Страшенском и Каларашском районах. Там врачи-радиологи сделали маммографию уже более чем 200 женщинам, передает moldpres.md.

Мобильные бригады также будут работать в других 12 районах. После проведения цифровой маммографии обеих молочных желез рентгенологические изображения передаются врачам из Онкологического института, которые занимаются их описанием. При выявлении заболеваний женщин консультируют маммологи Диагностического консультативного центра (ДКБ) Института онкологии.

По данным ведомства, скрининг молочных желез позволяет с помощью передвижной рентгенологической установки выявить патологии молочных желез на ранних стадиях, когда у женщины еще нет симптомов. Рентгенологическое исследование рекомендуется проводить каждые два года.

По мнению специалистов, среди всех видов рака у женщин в Молдове чаще всего диагностируется рак молочной железы. Ежегодно у тысячи женщин диагностируют рак молочной железы, под наблюдением врачей находятся, в общей сложности, около 10 тысяч женщин.

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