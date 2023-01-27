В Страшенах двое мужчин убили собутыльника

0

Преступление произошло минувшей ночью в селе Реча. Подозреваемым 30 и 32 года.

По данным полиции, задержанные были в гостях у 37-летнего односельчанина. Вместе распивали спиртное, в какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. В итоге хозяину дома нанесли удар ножом. От полученного ранения он скончался.

Подозреваемые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.