В Страшенах двое мужчин убили собутыльника

В Страшенах двое мужчин убили собутыльника

Преступление произошло минувшей ночью в селе Реча. Подозреваемым 30 и 32 года.

По данным полиции, задержанные были в гостях у 37-летнего односельчанина. Вместе распивали спиртное, в какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. В итоге хозяину дома нанесли удар ножом. От полученного ранения он скончался.

Подозреваемые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md