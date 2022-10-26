В Страшенах браконьер убил барсука, занесённого в Красную книгу

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39-летний мужчина был задержан после того, как застрелил барсука, вид которого считается исчезающим и занесён в Красную книгу.

По данным полиции, подозреваемый установил в заповеднике “Кэприяна” ловушки и убил барсука, который, согласно Закону “О животном мире”, занесён в Международную Красную книгу. Сумма ущерба составила 10 800 леев.

Во время обысков в доме подозреваемого полицейские нашли 11 банок с барсучьим жиром, подготовленных для продажи. Стоимость одной 100-граммовой банки составляет 1000 леев.

За незаконную охоту мужчине грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

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