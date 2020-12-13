В стране подорожало топливо

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Стоимость бензина и дизельного топлива выросла в среднем на 60 банов, а сжиженного газа – на 40 банов.

Таким образом, литр бензина с октановым числом 95 составляет 16 леев 5 банов. Дизельное топливо стоит 13 леев 45 банов, а сжиженный газ – 9 леев 32 бана.

С марта 2019 года операторы самостоятельно устанавливают розничные цены на нефтепродукты, не превышая годовой нормы прибыли в 10%.

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