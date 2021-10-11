В столичных учебных заведениях растёт число заболевших COVID-19

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На прошлой неделе коронавирусом заболели 200 учащихся и 36 учителей из 56 учебных заведений в Кишинёве. Об этом на заседании глав муниципальных служб заявил врио начальника Управления образования Андрей Павалой.



По его словам, рост заболеваемости среди школьников связан с низким уровнем вакцинации по стране. Павалой уточнил, что из 2274 учителей и вспомогательного персонала, которые прошли бесплатное тестирование, у 334 человек был выявлен коронавирус, передаёт moldpres.md. В то же время он отметил, что количество педагогов, получивших первую дозу вакцины, увеличилось до 75%.

– Мы хотим достигнуть максимума в 95% вакцинированных учителей и вспомогательного персонала. Это остановит заражение коронавирусом в школах, – сказал Павалой.

Стоит отметить, что в настоящее время 111 из 131 муниципального образовательного учреждения работают с физическим присутствием учащихся и учителей в аудиториях, а 20 школ функционируют по смешанной системе.

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