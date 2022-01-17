В столичных школах пройдут проверки соблюдения антиковидных требований

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Столичное Управление образования, молодёжи и спорта проведёт проверки соблюдения мер по предупреждению распространения COVID-19 в учебных заведениях.

Как заявил на сегодняшнем онлайн-совещании глав служб примарии врио начальника управления Адриан Павалой, в результате проверок, проведённых в городских образовательных учреждениях ранее, выяснилось, что некоторые учащиеся и учителя не соблюдают установленные эпидемиологические нормы.

– Ученики не соблюдают дистанцию, отсутствуют защитные маски. В то же время в некоторых учреждениях нет медсестры и, соответственно, не проводится утренний триаж, — рассказал Павалой.

По его словам, пишет moldpres.md, на данный момент 659 учащихся из 26 школ находятся на карантине, а 1040 — на самоизоляции. В муниципальных детских садах выявлено 5 случаев заражения коронавирусом, 78 детей находятся на самоизоляции. Также ковидом болеют 11 педагогов и 7 человек из числа вспомогательного персонала.

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