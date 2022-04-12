В столичных школах и садах могут быть разрешены утренники с присутствием родителей

В столичных школах и садах могут быть разрешены утренники с присутствием родителей

Генеральный примар Ион Чебан выразил пожелание, чтобы в связи со смягчением COVID-ограничений в столичных школах были организованы утренники с присутствием родителей, по случаю окончания учебного года.

Также он предложил разрешить утренники в детских садах. Этот вопрос, по его словам, будет обсуждаться со специалистами.

Я рад, что спустя два года мы можем вернуться к нормальной жизни. Хочу, чтобы дети, ученики и преподаватели продолжили заниматься своим делом и вернулись к допандемической программе. Мне жаль, что нам пришлось ввести запрет на проведение утренников в школах и детских садах, или они проходили без присутствия родителей, но здоровье было приоритетом, – высказался генпримар.

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