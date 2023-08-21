В столичных пригородах будет курсировать больше автобусов

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На этой неделе в муниципии запустят 16 новых автобусов, сообщил вицепримар Илие Чебан на еженедельном заседании глав служб примарии. По его словам, автобусы распределят по столичным пригородам.

В настоящее время мы рассматриваем все обращения жителей. Мы знаем, какие районы муниципия являются наиболее проблемными. Представители Городского автобусного парка и Управления электротранспорта изучат пригороды муниципия, нуждающиеся в дополнительном общественном транспорте, они также учтут просьбы жителей столицы, – отметил Чебан, пишет radiomoldova.md.

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