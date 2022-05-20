В столичных парках установят спортивную мебель

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С июля в общественных местах столицы будет установлена спортивная мебель. В связи с этим Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) объявило о проведении тендера.

Начальник Отдела благоустройства и окружающей среды ГУЖКХБ Василе Ефрос уточнил, что спортивную мебель – теннисные столы, шахматные столики и столы для армрестлинга – установят ​​в парках во всех секторах муниципия Кишинёв, передаёт ipn.md.

Заявку на участие в тендере можно подать до 23 мая включительно. На установку спортивной мебели в муниципальном бюджете в этом году запланировано свыше 1,540 млн леев.

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