В столичных парках началась борьба с клещами и амброзией

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В зеленых зонах Кишинева начались работы по профилактике и борьбе с клещами и другими вредителями. На этой неделе M.П. «Ассоциация по управлению зелеными насаждениями» провела обработку химическими препаратами в секторах Рышкановка и Буюканы.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, работы по уничтожению вредителей в парке и лесопарке на Рышкановке проводились механическим путем. Были обработаны хвойные деревья. Такие работы проводятся в теплый период года, с марта–апреля по октябрь в зеленых зонах, где гуляют люди и домашние животные.

Кроме того, муниципальные службы выявляют новые очаги амброзии во всех секторах города, и в случае необходимости проведут работы по уничтожению растения с помощью гербицидов или косилок.

– Я намерен провести заседание с примарами пригородов и районов, расположенных рядом с Кишиневом, чтобы выработать общий план действий. Такие мероприятия бесполезны, пока на одних участках амброзия уничтожена, а на других – нет. В прошлом году случаев аллергии на амброзию было немного, потому что была проделана большая работа по уничтожению этого растения, – отметил градоначальник.

Он также призвал всех землевладельцев очищать свои участки и уничтожать амброзию, чтобы не создавать людям проблемы со здоровьем.

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