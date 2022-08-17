В столичных парках и скверах устанавливают теннисные столы и столы для армрестлинга

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что в ближайшее время будут установлены и столы для игры в шахматы.

Столы для тенниса и армрестлинга уже установлены по следующим адресам:

Московский проспект, 21 – сквер «Мезон»: теннисный стол – 1 шт., стол для армрестлинга – 1 шт.;

Студенческий переулок, 7/1 – стол для армрестлинга – 1 шт.;

ул. Дойна – сквер «Рэзешилор» – теннисный стол – 1 шт., стол для армрестлинга – 1 шт.;

ул. Браништий – парк «Рышкань»: теннисный стол – 3 шт., стол для армрестлинга – 2 шт.;

ул. А. Дога, 45/2 – теннисный стол – 1 шт.;

ул. Албишоара, возле озера – стол для армрестлинга – 1 шт.

Всего Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства было закуплено 25 столов для игры в шахматы, 27 теннисных столов и 18 столов для армрестлинга, которые будут установлены во всех секторах столицы.

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