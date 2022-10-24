В столичных медучреждениях начали вакцинировать против гриппа

В столичных медучреждениях начали вакцинировать против гриппа

Об этом сообщил начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ на сегодняшнем совещании глав муниципальных служб.

По его словам, все граждане, особенно из групп риска, могут обратиться к семейному врачу за прививкой. Процесс распределения вакцин в медучреждения страны начался в конце прошлой недели, пишет moldpres.md.

В Молдове имеется 218 тысяч доз противогриппозной вакцины. Их распределяют по центрам общественного здоровья, а затем и по медико-санитарным учреждениям страны. В первую очередь, они предназначены для детей и взрослых из групп с повышенным риском заболевания, а также для медработников.

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