В столичных детсадах стартовала профилактическая кампания против COVID-19

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Столичная примария начала информационную кампанию о действиях, обязанностях и мерах, которые необходимо применять в детских садах для предотвращения заражения коронавирусом.

При поддержке Всемирной организации здравоохранения и Швейцарского бюро по сотрудничеству примария напечатала более 96 000 информационных листовок, которые будут распространены в 166 муниципальных дошкольных учреждениях. Как пишет moldpres.md, директора, методисты, вспомогательный персонал и родители получат информацию о действиях, которые необходимо предпринять в контексте перезапуска учебного процесса.

В то же время Главное управление образования, молодёжи и спорта и Главное управление социальной помощи и здравоохранения обучили сотрудников детских садов мерам для предотвращения заражения коронавирусом. В тренинге приняли участие 146 медсестёр и 162 директора детских садов.

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