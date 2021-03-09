В столичных детсадах растёт число случаев заражения COVID-19

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В Кишинёве отмечается рост числа случаев заражения коронавирусом среди детей дошкольного возраста. Об этом в ходе заседания глав муниципальных служб сообщила вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич.



Так, по состоянию на 5 марта на самоизоляции находились 733 ребёнка дошкольного возраста, а у 71 воспитателя был подтверждён коронавирус. В то же время, по словам Кутасевич, в муниципальных учебных заведениях зарегистрировано более 300 активных случаев COVID-19.

– По состоянию на 5 марта коронавирусом болели 283 учащихся. Кроме того, было зарегистрировано 197 новых случаев COVID-19 среди преподавателей. Более 2 тысяч учащихся находятся на самоизоляции, – сообщила вице-примар.

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