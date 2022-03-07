В столичных центрах размещения беженцев отмечается острая нехватка постельного белья

В столичных центрах размещения беженцев отмечается острая нехватка постельного белья

Столичным центрам размещения беженцев необходимо 15 000 комплектов постельного белья, 11 000 одеял и 12 000 подушек.

Начальник Главного управления экономики, торговли и туризма Роман Витюк заявил сегодня на онлайн-заседании глав муниципальных служб, что местные власти совместно с представителями HoReCa обеспечивают горячее питание три раза в день в семи центрах размещения. В других центрах предоставляется холодное питание.

По его словам, основная потребность центров размещения – это постельное белье. Необходимо 15 тысяч комплектов, а также 11 тысяч одеял и 12 тысяч подушек.

Чиновник уточнил, что запрос был направлен в международные учреждения защиты беженцев, сообщает moldpres.md.

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