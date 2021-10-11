В столичных больницах задействуют новые места для лечения пациентов с COVID-19

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Ион Чебан на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб заявил, что попросит увеличить количество коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Все больничные учреждения столицы, где лечатся пациенты с COVID-19, перегружены. Увеличение количества заболевших коронавирусом в городе требует увеличения количества больничных мест. Только в клинической больнице им. Георге Паладе не лечат таких больных, но там в случае необходимости может быть обустроено до 310 коек, – уточнил генпримар.

По его словам, передаёт moldpres.md, на данный момент в городских больницах проходят лечение 868 пациентов с подтверждённым коронавирусом, из них 45 человек находятся в очень тяжёлом состоянии, а 494 – в тяжёлом.

В этой связи градоначальник обратился за поддержкой к центральным властям.

Мы быстро придём к ситуации, когда нам будет некуда госпитализировать больных в критическом состоянии. Напоминаю, что во время этой пандемии городские больницы утроили количество коек интенсивной терапии, – заявил Чебан.

Как добавил градоначальник, эксперты в области здравоохранения прогнозируют на октябрь большой суточный прирост случаев коронавируса.

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