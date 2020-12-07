В столичных больницах остается всё меньше мест для пациентов с COVID-19

В столичных больницах остается всё меньше мест для пациентов с COVID-19

В медучреждениях Кишинёва для больных коронавирусом остаются свободными лишь 60 коек. Такие данные озвучила руководитель Главного управления социального обеспечения и здравоохранения муниципия Татьяна Бучарски.

По её словам, из 1 042 больничных мест 982 заняты. 55 пациентов находятся в очень тяжёлом состоянии, 314 – в тяжёлом, 533 – в среднем, а 40 – в удовлетворительном, передаёт moldpres.md.

Прошу граждан соблюдать меры защиты от коронавируса. Все места в отделениях интенсивной терапии заняты, а медицинский персонал находится на пределе своих возможностей, – добавила Бучарски.

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