В столичных больницах больше нет мест для детей с ОРВИ

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На прошлой неделе в Кишинёве было зарегистрировано более 5 200 случаев ОРВИ, что на 1 537 случаев больше, чем неделей ранее. Об этом сегодня заявил начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ на оперативном совещании руководителей муниципальных служб.

По его словам, 3 248 случаев или свыше 62% зарегистрированы у детей.

– Больше всего страдают дети до 14 лет. Это респираторные инфекции, вирусы и пневмония. На столичные больницы оказывается огромная нагрузка. Количество госпитализаций намного превышает количество коек. Были определены дополнительные места, но мы на пределе. Мы обратились в Минздрав с просьбой открыть новые отделения в Институте матери и ребёнка, — сказал Борис Гылкэ.

Он также отметил, что на минувшей неделе в городе было зарегистрировано 99 случаев COVID-19 и 76 случаев гриппа, 54 из них – у детей до 17 лет. Из общего числа заболевших 68 были госпитализированы.

По данным Главного управления медицинской и социальной помощи муниципия Кишинёв, на сегодняшний день в столице использовано 95% вакцин против гриппа. Её можно поставить одновременно с прививкой против коронавируса. Для этого следует обратиться к своему семейному врачу.

Специалисты рекомендуют носить защитные маски, соблюдать физическую дистанцию, гигиену и дезинфекцию рук, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками при кашле и чихании и обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболевания.

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