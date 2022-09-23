В столичных автобусах ежедневно проводят уборку и дезинфекцию

В столичных автобусах ежедневно проводят уборку и дезинфекцию

Ежедневно перед выводом в рейс в автобусах проводят уборку и дезинфекцию.

Речь идёт о следующих работах: внутренняя и внешняя уборка; вентиляция и дезинфекция поручней, ручек, сидений и дверей в салоне; дезинфекция салонов; заправка диспенсеров дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для пассажиров; дезинфекция автобусов после каждого рейса на конечных остановках.

Напомним, что в 2021 году прачечная муниципального предприятия «Городской автобусный парк» была отремонтирована и оснащена оборудованием последнего поколения. Также были обновлены канализация и система очистки воды.

МП «Городской автобусный парк» ежедневно выводит на маршрут 127 транспортных единиц.

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