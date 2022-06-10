В столичном зоопарке завершают работы по реставрации и модернизации вольеров для хищных животных

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Об этом в соцсети написал генпримар Ион Чебан.

Ремонт длился несколько месяцев и сейчас подходит к концу – теперь можно пройти по закрытой ранее территории, осмотреть новые сооружения, полюбоваться росписью, познакомиться с обитателями. Здесь были восстановлены части старых стен и заново отлиты полы, проведены дополнительные коммуникации для обслуживания вольеров, заменена система обогрева внутренних помещений, а также установлены новые ограждения, – рассказал градоначальник.

Часть вольеров уже приняла новых жильцов – туда переселились рыси, каракалы, сервалы. Кроме того, в новый дом отправятся мелкие хищники – дикие коты, енотовидные собаки и другие.

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