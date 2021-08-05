В столичном зоопарке стали проводить интерактивные познавательные занятия для детей

0

Зоопарк Кишинёва инициировал интересный проект для любознательных детей.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что речь идет о динамичном и интерактивном проведении уроков с животными и о животных.

Уже прошли первые занятия, и дети были в восторге! Ребята в увлекательной игровой форме узнают о дикой природе, питомцах зоопарка, кормлении животных и другой деятельности. Таким образом дети получают знания в этой области, – отметил градоначальник.

Уроки проходят в группах до 10 человек. Записаться на занятие можно по телефону: 068944244.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.