В столичном зоопарке стали проводить интерактивные познавательные занятия для детей

В столичном зоопарке стали проводить интерактивные познавательные занятия для детей

Зоопарк Кишинёва инициировал интересный проект для любознательных детей. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что речь идет о динамичном и интерактивном проведении уроков с животными и о животных.

Уже прошли первые занятия, и дети были в восторге! Ребята в увлекательной игровой форме узнают о дикой природе, питомцах зоопарка, кормлении животных и другой деятельности. Таким образом дети получают знания в этой области, – отметил градоначальник.

Уроки проходят в группах до 10 человек. Записаться на занятие можно по телефону: 068944244.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md