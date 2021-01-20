В столичном зоопарке появилось более 30 новых обитателей (ВИДЕО)

В столичном зоопарке появилось более 30 новых обитателей (ВИДЕО)

Речь идёт о 9 новых видах животных, 7 из которых впервые попали в Кишинёв. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, в зоопарк привезены лемуры, каракалы, сервалы, мара, капибара, альпийский горный козёл, харза (желтогрудая куница), волки и обезьяны.

Животные были привезены из зоопарков Новосибирска и Хабаровска. В настоящее время они находятся на карантине, посетители смогут полюбоваться ими весной. Сейчас администрация зоопарка готовит помещения и вольеры для новых животных, – сказал Чебан.

Также впоследствии планируется привезти в Кишинёв несколько львов. В настоящее время в столичном зоопарке обитает более 1100 животных 169 видов.

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