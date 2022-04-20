В столичном троллейбусе поймали карманника (ВИДЕО)

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40-летний уроженец Бендер был задержан с поличным.

В городском троллейбусе №1 злоумышленник стащил у 16-летней девушки мобильный телефон. Это заметили сотрудники полиции, которые находились в транспорте.

Вора задержали на 72 часа. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит штраф до 42 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 2 лет.

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