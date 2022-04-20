В столичном троллейбусе поймали карманника (ВИДЕО)

В столичном троллейбусе поймали карманника (ВИДЕО)

40-летний уроженец Бендер был задержан с поличным.

В городском троллейбусе №1 злоумышленник стащил у 16-летней девушки мобильный телефон. Это заметили сотрудники полиции, которые находились в транспорте.

Вора задержали на 72 часа. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит штраф до 42 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 2 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md