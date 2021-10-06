В столичном секторе Чеканы вскоре появится «Сквер молодёжи»

В столичном секторе Чеканы вскоре появится «Сквер молодёжи»

Завершаются работы в рамках проекта по обустройству зоны отдыха «Сквер молодёжи» на Чеканах.

Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан, уточнив, что проект финансируется примарией в рамках Программы гражданского бюджета Кишинёва на 2021 год. Работы начались в середине августа.

– До сих пор были осуществлены следующие работы: замена бордюра, монтаж освещения, укладка щебня и установка столбов для защитного ограждения. В ближайшее время зона будет благоустроена, будет установлена городская мебель, – уточнил генпримар.

В этом году в рамках Программы гражданского бюджета Кишинёва реализуются 8 проектов, представляющих общественный интерес.

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