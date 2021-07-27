В столичном секторе Центр обустраивается ещё одна зелёная зона (ФОТО)

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В Кишинёве на улице Миорица полным ходом идут работы по благоустройству сквера.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, ранее это была заброшенная территория без освещения, мебели и инфраструктуры, но вскоре она станет благоустроенной зоной отдыха для жителей окрестных домов.

Так, в настоящее время здесь ведутся укладка тротуарной плитки, обустройство участков для детских площадок, прокладка кабеля для уличного освещения, подготовка участков для полива, обустройство зелёных зон.

В ближайшее время здесь будут обустроены пешеходные аллеи, установлена система полива и современное уличное освещение, возведены детская площадка и многофункциональный спортивный комплекс.

Наша цель – восстановить как можно больше зелёных зон для каждого жителя столицы, независимо от того, где он живет, – подчеркнул градоначальник.

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