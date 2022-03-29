В столичном парке «Рышкань» восстанавливают пешеходные зоны (ФОТО)

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что работа ведётся в периметре улиц Д. Рышкану – А. Сахарова – Браништий.

В настоящее время осуществляются работы по укладке тротуарной плитки на пешеходных аллеях и по обустройству парковочных мест. Ранее была установлена система уличного освещения и проведена обрезка деревьев.

Также вдоль парка на улице Браништий, в рамках первого этапа модернизации зелёной зоны, обустроили места для парковки автомобилей.

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