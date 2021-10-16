В столичном парке мужчина выстрелил в собаку, напавшую на его жену

В столичном парке мужчина выстрелил в собаку, напавшую на его жену

Инцидент произошёл минувшей ночью в парке Валя Морилор.

По данным полиции, супружеская пара гуляла по парку с двумя маленькими собачками. На них напал питбуль,  загрыз одного щенка, а затем набросился на женщину. В этот момент мужчина вытащил пистолет и выстрелил в агрессивного пса, пишет publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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Комментарии (1)

  1. их столько развелось- реально спать не дают- всю ночь – лай и шум…

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