В столичном парке мужчина выстрелил в собаку, напавшую на его жену

Инцидент произошёл минувшей ночью в парке Валя Морилор.
По данным полиции, супружеская пара гуляла по парку с двумя маленькими собачками. На них напал питбуль, загрыз одного щенка, а затем набросился на женщину. В этот момент мужчина вытащил пистолет и выстрелил в агрессивного пса, пишет publika.md.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
их столько развелось- реально спать не дают- всю ночь – лай и шум…