В столичном парке «Дендрарий» при участии генпримара высажена аллея из 49 деревьев

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Сегодня генеральный примар муниципия Ион Чебан вместе с представителями ряда этнических групп, проживающих в столице, принял участие в акции по посадке деревьев в парке «Дендрарий».

Так, на одной из аллей парка было посажено 49 деревьев, символизирующих 49 городов мира, в которых есть улица Кишинёвская.

На аллее также было посажено дерево-символ толерантности, в контексте международного дня, который отмечается ежегодно 16 ноября.

В мероприятии приняли участие руководители и члены Агентства по межэтническим отношениям, Управления по укреплению межэтнических отношений, Русской общины Республики Молдова, Еврейской общины, а также народный адвокат Наталья Молошаг.

Этой осенью мы намерены организовать как можно больше акций по посадке деревьев и кустов на территории муниципия, – отметил градоначальник, поблагодарив всех участников акции.

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