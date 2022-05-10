В столичном парке “Бутояш” установят городскую мебель

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В парке “Бутояш” в столичном секторе Буюканы будет установлена городская мебель. Работы начнутся в июне. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства запустило тендер на выбор подрядчика, который выполнит проект.

Глава Отдела благоустройства ГУЖКХБ Василе Ефрос уточнил, что экономические агенты смогут подать заявку на участие в тендере с 16 по 25 мая. На установку городской мебели в парке “Бутояш” в муниципальном бюджете на текущий год предусмотрено 120 тыс. леев. В результате будут установлены 12 скамеек, изготовленных из дерева и бетона, и 12 мусорных баков из бетона, передает ipn.md.

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