В столичном озере утонул мужчина (ВИДЕО)

В столичном озере утонул мужчина (ВИДЕО)

Трагедия произошла накануне на улице Албишоара. Бездыханное тело 51-летнего мужчины вытащили водолазы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. 

По данным пресс-службы ведомства, мужчина вошёл в воду, чтобы искупаться. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что с начала текущего года в водоёмах страны утонули 39 человек, в том числе 8 детей.

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