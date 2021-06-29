В столичном озере утонул мужчина (ВИДЕО)

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Трагедия произошла накануне на улице Албишоара. Бездыханное тело 51-летнего мужчины вытащили водолазы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы ведомства, мужчина вошёл в воду, чтобы искупаться. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что с начала текущего года в водоёмах страны утонули 39 человек, в том числе 8 детей.

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