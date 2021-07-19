В столичном озере тонул мужчина: его вытащили спасатели

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Инцидент произошёл вчера днём в парке “Валя Трандафирилор”.

38-летний мужчина во время купания в озере начал тонуть. Очевидцы обратились за помощью к дежурившим на водоёме спасателям. Специалисты вытащили пострадавшего из воды, провели реанимационные действия и передали в руки врачей.

По данным ГИЧС, с начала года в водоёмах страны утонуло 59 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

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